Сегодня, 15 декабря, около двух часов ночи в Мелитополе на улице Ломоносова водитель автомобиля не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля погибли, еще двое пассажиров - госпитализированы в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Полицейскими установлено, что водитель автомобиля «ВАЗ-21104» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на электроопору уличного освещения. После чего автомобиль перевернулся и частично повредил забор частного домовладения.

В результате аварии водитель автомобиля, житель Мелитополя 1994 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия. Трех пассажиров транспортного средства доставили в больницу. Мужчина 1994 года рождения от полученных травм скончался в больнице, женщина 1998 года рождения и мужчина 1994 года рождения, с травмами различной степени тяжести в больницу.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Начато досудебное расследование.