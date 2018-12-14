ВВС News Украина объявила победителей премии «Книга года-2018», представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает ВВС Украина.

Книгой года стал роман Юрия Андруховича «Любовники юстиции», победителем в номинации Детская книга года жюри выбрало книгу Александр Дерманского «Мэри», в новой номинации Книга года - эссеистика-2018 победил сборник Андрея Бондаря «Церебро».

Юрий Андрухович, Александр Дерманский и Андрей Бондарь получат вознаграждение по 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.