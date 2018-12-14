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ВВС News Украина объявила победителей премии «Книга года-2018», представленной в партнерстве с Культурной программой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает ВВС Украина.

Книгой года стал роман Юрия Андруховича «Любовники юстиции», победителем в номинации Детская книга года жюри выбрало книгу Александр Дерманского «Мэри», в новой номинации Книга года - эссеистика-2018 победил сборник Андрея Бондаря «Церебро».

Юрий Андрухович, Александр  Дерманский и Андрей Бондарь  получат вознаграждение по 1000 фунтов стерлингов в гривневом эквиваленте.
ForUm

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