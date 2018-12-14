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Объем экспорта украинских товаров в январе-октябре текущего года вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 38,79 млрд долларов. 

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службы статистики, доля Европейского Союза в общем объеме экспорта достигла 42,4%, а рост внешней торговли в этом сегменте составил 16,1%. 

«Заметен и рост экспорта в страны Азии, в частности Вьетнам и Индонезию (45,6% и 39,5% соответственно). Традиционно растет торговля на рынке стран Ближнего Востока. За 10 месяцев зафиксирован также рост экспорта в США - на 34,4%», - сказано в сообщении.

Напомним, внешнеторговый баланс Украины за девять месяцев 2018 года сведен с дефицитом в 3,45 млрд долл., что в три раза больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 1,1 млрд долл.


 

 
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