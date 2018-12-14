Украинские производители получили право экспортировать в Сингапур мясо птицы и продукты из него, а также столовые яйца и яичные продукты, сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



Отмечается, что компетентный орган Сингапура по вопросам сельскохозяйственных пищевых продуктов и ветеринарии уведомил Госпродпотребслужбу о завершении процесса рассмотрения украинской заявки на экспорт мяса птицы и продуктов из него, столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур с положительной оценкой.

«Украина получила одобрение для экспорта мяса птицы и продуктов из него, свежих столовых яиц и яичных продуктов в Сингапур. Это свидетельствует об эффективной и действенной государственной системе контроля безопасности пищевых продуктов и охраны здоровья животных», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что одобрение на экспорт этой продукции получили 8 украинских предприятий, которые проинспектировали представители компетентного органа Сингапура во время верификационного визита в Украину. При этом, процесс согласования формы ветеринарных сертификатов на экспорт этой продукции продолжается.