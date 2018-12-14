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Полицейские задержали мужчину, который разбил окно в здании КГГА на Крещатике.

По факту хулиганства начато уголовное производство, сообщает пресс-служба столичного главка.

Сотрудники полиции охраны задержали правонарушителя на месте происшествия. «Мужчина разбил бутылками окно административного здания, а поступок объяснил тем, что он неоднократно обращался к работникам учреждения о помощи в восстановлении документов, но ему каждый раз отказывали», - сообщили в полиции.

Правонарушителем оказался 43-летний уроженец Крыма. Мужчина ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Ему сообщено о подозрении, и следователь готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в здании Киевской городской государственной администрации ночью вандалы разбили окно.
ForUm

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