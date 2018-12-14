Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не нашли поддержки, в частности, у Президента Украины Петра Порошенко.

«Я уже готов был как пограничник стать на той границе, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский», - сказал глава белорусского государства на пресс-конференции для российских СМИ в Минске в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе должны решить три славянских народа.