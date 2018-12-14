В Кропивницком подозреваемый в убийстве, которое произошло 6 ноября, заявил, что ошибся, и застрелил не того человека, которого ему «заказали». Об этом сообщает Центральноукраинское бюро новостей со ссылкой на материалы Единого государственного реестра судебных решений.

В октябре 2018 заказчик убийства, имея личные неприязненные отношения со знакомым, через посредника попросил найти исполнителя, который согласится лишить жизни оппонента.

Посредник обратился к своему знакомому с просьбой совершить умышленное убийство. За это пообещал передать в собственность квартиру своей матери. Исполнитель согласился.

Посредник проинструктировал исполнителя по поводу места жительства жертвы и показал фото последнего.

В начале ноября 2018 исполнитель получил от посредника пистолет.

Находясь вечером 6 ноября у дома №76 по ул. Верхняя Пермская, подозреваемый увидел человека, которого, как ему показалось, он видел фотографии, и дважды выстрелил в его сторону. От полученных ранений мужчина скончался.

Подозреваемый во время допроса сообщил, что находился на лечении у врача-нарколога и на сегодняшний момент наркозависимый. Кроме того, совершил убийство по ошибке.

Суд решил назначить судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемому.

Напомним, 6 ноября, около 22:00, в Кропивницком на улице Верхняя Пермская застрелили человека. От полученных травм 40-летний житель областного центра, уроженец другого государства, скончался на месте.

Правоохранители установили личность мужчины, причастного к убийству. Им оказался 33-летний ранее судимый за тяжкие преступления местный житель. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрение по ч. 2 ст. 115 (заказное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.