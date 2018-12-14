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Европейский Союз решил продлить на следующие полгода экономические санкции против России, передает Радио Свобода.

Президент Европейского Совета Дональд Туск объяснил решение отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений.

Санкции в основном касаются российского банковского и энергетического секторов. Их впервые ввели летом 2014 и с тех пор каждый раз продлевали на полгода.

Они стали ответом на аннексию Россией Крыма и поддержку Москвой боевиков на Донбассе в вооруженном конфликте с украинской армией.
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