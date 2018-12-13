Киевский горсовет принял бюджет на 2019-й год, сообщает пресс-служба КГГА.

«Бюджет Киева на 2019 является сбалансированным по доходам и расходам в сумме более 57 млрд грн. В процессе доработки проекта документа его структура изменилась: увеличена как доходная, так и расходная части. Основные поступления в бюджет состоятся за счет платы за землю, НДФЛ, единого налога, налога на прибыль предприятий и акциза», - сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, комментируя утверждения документа.

«Традиционно больше всего средств запланировано направить на образование киевлян. Финансирование этой отрасли предусмотрено на уровне 17,9 млрд грн, что составляет 32% от общих расходов бюджета. На здравоохранение планируется направить – 10,7 млрд грн (19%), на социальную защиту киевлян – 8,8 млрд грн (15%), на транспортную инфраструктуру – 6,9 млрд грн (12%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 5,5 млрд грн (10%)», - рассказал чиновник.

Он отметил, что за счет увеличения доходной части увеличены расходы, связанные в первую очередь с проектами в сфере жилищного хозяйства, образования, спорта и культуры.

В доработанном проекте решения дополнительные средства получат, в частности:

- Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры – 804,9 млн грн;

- Департамент образования и науки, молодежи и спорта - 208 млн грн;

- Департамент культуры – 30,4 млн грн;

- Районные администрации – 531,2 млн грн.

Поворозник отдельно добавил, что по экономической структуре бюджета текущие расходы составят – 41,3 млрд грн, а капитальные 15,6 млрд грн.