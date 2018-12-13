Россиянка Мария Бутина, обвиненная в США в шпионаже в пользу Кремля, назвала своего российского куратора и готовится признать вину.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Бутина рассказала правоохранителям об американце, с которым она вступила в сговор, чтобы проникнуть в политические круги США и российского чиновника, который руководил ее действиями.

По данным издания, этим россиянином, вероятно, является бывший высокопоставленный Александр Торшин. Он занимал несколько руководящих должностей в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя Центрального банка РФ.

Также Бутина предоставляет следствию информацию о своем американском бойфренде, представителе Республиканской партии Поле Эриксоне. Он якобы помог ей проникнуть в консервативные политические круги и выявить влиятельных людей.

Имя Эриксона 15 раз упоминается в документах о признании вины Бутиной. Мужчине не предъявили никаких обвинений, но он находится под пристальным вниманием правоохранителей.

В четверг утром Бутина должна признать вину в сговоре во время заседания в Федеральном суде округа Колумбия.

Журналисты предполагают, что следователи должны допросить ее о российских соратниках, в частности, о Торшине и неназванном миллиардере-олигархе, который финансировал некоторые из проектов Бутиной и сообщил о связях с российской разведкой.

По условиям соглашения о признании вины, Бутину, вероятно, депортируют после того, как ее сотрудничество закончится, и она будет освобождена из-под стражи.

Ранее СМИ сообщали, что Бутина, скорее всего, готова признать свою вину.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.