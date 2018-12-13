Россиянка Мария Бутина, обвиненная в США в шпионаже в пользу Кремля, назвала своего российского куратора и готовится признать вину.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN.
Отмечается, что Бутина рассказала правоохранителям об американце, с которым она вступила в сговор, чтобы проникнуть в политические круги США и российского чиновника, который руководил ее действиями.
По данным издания, этим россиянином, вероятно, является бывший высокопоставленный Александр Торшин. Он занимал несколько руководящих должностей в российском правительстве и недавно ушел с должности заместителя председателя Центрального банка РФ.
Также Бутина предоставляет следствию информацию о своем американском бойфренде, представителе Республиканской партии Поле Эриксоне. Он якобы помог ей проникнуть в консервативные политические круги и выявить влиятельных людей.
Имя Эриксона 15 раз упоминается в документах о признании вины Бутиной. Мужчине не предъявили никаких обвинений, но он находится под пристальным вниманием правоохранителей.
В четверг утром Бутина должна признать вину в сговоре во время заседания в Федеральном суде округа Колумбия.
Журналисты предполагают, что следователи должны допросить ее о российских соратниках, в частности, о Торшине и неназванном миллиардере-олигархе, который финансировал некоторые из проектов Бутиной и сообщил о связях с российской разведкой.
По условиям соглашения о признании вины, Бутину, вероятно, депортируют после того, как ее сотрудничество закончится, и она будет освобождена из-под стражи.
Ранее СМИ сообщали, что Бутина, скорее всего, готова признать свою вину.
Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.
Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.
Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.
Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.
Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.
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