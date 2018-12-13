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Из-за ненадлежащего хранения зерна подрядчиками государственного Аграрного фонда привело к потерям на сумму 18,8 млн грн. Об этом говорится в аудиторском отчете Государственной аудиторской службы за период 2016-2018 годы, сообщает LIGA.net.

В общей сложности, потеряно 4,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.

Как отмечают аудиторы, Аграрный фонд не имеет производственных мощностей по хранению и транспортировке зерна, поэтому все эти услуги получает от других предприятий. Это значительно уменьшает доходность самого фонда. В итоге это привело к потере зерна по вине хранителей.

Объем недостач в размере 4,2 тыс. тонн зафиксирован на государственных Полтавском и Ивано-Франковском комбинатах хлебопродуктов. Сейчас этот инцидент расследует Генеральная прокуратура.
ForUm

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