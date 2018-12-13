Вчера, 12 декабря, через электронные средства коммуникации в адрес государственных служащих было разослано письмо (адрес отправителя [email protected]), которое содержит логотип Национального агентства по противодействию коррупции и просьбы пройти анкетирование, сообщает пресс-служба НАПК.

«По этому поводу сообщаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не составляло но не рассылало письмо опроса государственных служащих, и просит в случае поступления такого сообщения не открывать его, не загружать и не переходить по предложенным ссылкам», – говорится в сообщении.

В НАПК обратили внимание, что сообщения от Национального агентства поступают исключительно с домена gov.ua.

О факте вирусной рассылки писем от имени Национального агентства уполномоченные лица НАПК сообщили соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, ранее Киберполиция зафиксировала случаи распространения вируса, замаскированного под сообщение от госучреждений.