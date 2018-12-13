Госорганизация «Автобаза Государственного управления делами» по результатам тендера заказала у ООО «Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц» два автомобиля Mercedes-Benc S-600 в цвете «черный металлик» за 36,01 млн грн. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные в системе «Прозорро».

Сначала 11 декабря автобаза заключила соглашение с поставщиком автомобилей об их покупке за 41,98 млн грн., но уже через сутки, 12 декабря, было заключено дополнительное соглашение о согласованном уменьшения цены на 6 млн гривен.

Один из автомобилей стоимостью 17,57 млн грн (около $625 тыс.) будет иметь пакет бронирования в высшей степени защиты VR10, обивку салона из черной эксклюзивной кожи, холодильный отсек, аудиосистему с навигацией, автоматическую систему кондиционирования воздуха, автоматический кондиционер в задней части салона, функцию памяти для задних сидений, пакет отделки кожей, пакет декоративных элементов «эксклюзив», видеокамеру кругового обзора, пакет памяти, систему пожаротушения, декоративные элементы: тополь черный полированный.

Второй автомобиль стоимостью 18,44 млн грн (около $660 тыс.) тоже будет иметь пакет бронирования в высшей степени защиты VR10 и подобные опции, как у первого «Мерседеса». Кроме того, обивку - черная кожа эксклюзив фарфор, задняя часть салона с перегородкой, систему ночного видения, ТВ-тюнер, мультимедийную систему для пассажиров задних сидений, систему защиты салона.

Закупка «Мерседесов» состоялась по переговорной процедуре, поскольку заказчик дважды отменял тендер из-за отсутствия достаточного количества участников. В июне и июле автобаза объявляла открытые торги на приобретение «Мерседесов» ожидаемой стоимостью 42,43 млн грн. Тогда оба раза предложение подавало только ООО «Кар Тюнинг эксклюзив», которое предлагало более дешевые бронированные автомобили Maybach 650 за 30,37 млн грн.

Советник Президента Петра Порошенко Юрий Бирюков, объясняя закупку дорогих Мерседесов, сообщил: «ГУД не только, да и не сколько Президента обслуживает. И у Петра Алексеевича машины есть, не менявшиеся с 2014 года и не планирующиеся к замене. Фишка в том, что машины покупают для обслуживания иностранных делегаций… спецификацию заказа прописывала служба протокола Кабмина, служба протокола Верховной Рады, а согласовывало это все безобразие – Управление госохраны».