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Украинцев нет среди погибших и пострадавших в аварии пассажирского поезда в Анкаре.

Об этом Громадському сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

Напомним, утром 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья столкнулся с маневровым локомотивом и врезался в надземный пешеходный переход.

В результате крушения поезда погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста, ранены 47 человек. 
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