Украинцев нет среди погибших и пострадавших в аварии пассажирского поезда в Анкаре.
Об этом Громадському сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
Напомним, утром 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья столкнулся с маневровым локомотивом и врезался в надземный пешеходный переход.
В результате крушения поезда погибли 9 человек, в том числе 3 машиниста, ранены 47 человек.
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