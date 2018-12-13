В четверг, 13 декабря, в Турции скоростной пассажирский поезд Анкара-Конья врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись, сообщает «Анадолу».

В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.

Губернатор Анкары Васип Шахин сообщил, что в результате крушения скоростного поезда погибли 4 и ранены 43 человека.

Он также уточнил, что авария произошла из-за столкновения скоростного поезда со специальным подвижным составом для контроля путей.