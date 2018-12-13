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Матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий «Шахтер» принимал французский «Лион» в Киеве на НСК «Олимпийский», завершился со счетом 1:1, сообщает УНИАН.

Команды весьма осторожно начали матч, что было обсловлено тяжелыми погодными условиями - снегопад в Киеве, и ответственностью за результат поединка. Тем не менее, первыми свыклись с обстановкой и скользким полем игроки «Шахтера».

На 22-й минуте Жуниор Мораес сблизился с воротами соперника и пробил под острым углом точно в дальний угол - 1:0. После этого горняки имели еще ряд шансов увеличить преимущество, а в концовке тайма «Лион» вполне мог неоднократно сравнять счет. После перерыва продолжились «качели». И тут уже удача улыбнулась французам. На 65-й минуте игры удар Фекира с дальней дистанции - из-за линии штрафной площадки - пришелся прямо в угол ворот - 1:1.

В дальнейшем команды так и не сумели найти пути к воротам друг друга. Таким образом, «Шахтер» не сумел обыграть «Лион», занял 3-е место в итоговой таблице Группы F и в феврале продолжит выступления во втором по значиомости еврокубке Лиге Европы. 

 
ForUm

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