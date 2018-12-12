Прокуратура Полтавской области сообщила о подозрении бывшему городскому голове Полтавского городского совета в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности юридического лица - Полтавского городского совета) и по ч. 3 ст. 27 ч.1 ст. 361 (организация несанкционированного вмешательства в работу информационной системы) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что решением сессии горсовета от 14.09.2018 прекращены полномочия Полтавского городского головы Александра Мамая, о чем внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

В то же время неустановленные лица совместно с бывшим мэром в ноябре текущего года, из ранее похищенного ключа государственного регистратора Красноградской РГА Харьковской области, за якобы заявлением несуществующего лица, безосновательно вмешались в реестр, определив Полтавским городским головой ранее уволенного руководителя. На устранение этих незаконных действий регистратор определил легитимного руководителя Полтавского горсовета.

В дальнейшем, экс-чиновник, осознавая, что регистрационные действия, осуществленные на основании соответствующих решений Полтавского городского совета являются законными, доводя свой преступный умысел до конца, обратился в Комиссию по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины с жалобой по отмене указанных регистрационных действий.

Впоследствии, в начале декабря текущего года неустановленными лицами с использованием ключа государственного регистратора Киевской области, без его согласия, внесены изменения в реестр, которыми определено Полтавским городским головой бывшего руководителя указанного органа.

Указанные незаконные действия дестабилизируют работу совета в зимний период.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.