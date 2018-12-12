Президент России Владимир Путин заявил, что до ареста Марии Бутиной в июле 2018 года не слышал о женщине, которую в Соединенных Штатах обвиняют в незаконном лоббировании в пользу России. По словам Путина, когда он спросил российские спецслужбы о 30-летней Бутиной, то ему ответили, что никто не знает о ее существовании, передает Радио Свобода.

«Ей грозит 15 лет за решеткой. За что? Я спросил всех руководителей наших разведывательных служб, что происходит. О ней никто не знает», - сказал российский лидер.

После задержания в США Бутина несколько месяцев не признавала себя виновной в том, что действовала как незарегистрированный агент российского правительства. 10 декабря обвиненная в незаконном лоббировании 30-летняя россиянка заявила через своих адвокатов, что собирается изменить показания, в которых называла себя невиновным.

Бутина руководила небольшой российской группой «Право на оружие». Ее связывают с российским политиком Александром Торшиным, союзником Путина.

Министерство юстиции США считает, что усилия Бутиной были частью секретной кампании российского правительства, направленной на влияние на политиков высокого уровня, в частности, Дональда Трампа, как во время его избирательной кампании, так и после избрания президентом США.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Позже американские прокуроры предъявили ей новое обвинение.

Судья принял решение арестовать ее на время судебного разбирательства.

Мария Бутина - член правления организации Право на оружие. Она была одним из членов российской делегации на Национальном молитвенном завтраке в США, на котором выступал Дональд Трамп.

Россиянка поддерживала аннексию Крыма и боевиков на Донбассе.