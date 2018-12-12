Впечатляющая социология. Владимир Зеленский увеличивает свой отрыв от действующего Президента Петра Порошенко. Уже сейчас у него более 14% голосов избирателей – это среди тех, кто уже определился.

Такие данные Киевского международного института социологии, сообщает ТСН.

Как обычно, лидирует Юлия Тимошенко с 21% голосов избирателей, но если Зеленский и Тимошенко выйдут во второй тур, то побеждает опять же Зеленский.