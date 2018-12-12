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Служба внешней разведки Украины начала процедуру выхода из Соглашения о принципах и основных направлениях сотрудничества органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в сфере разведывательной деятельности с 1992 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдным, учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год. Украинской разведке достоверно известно, что российские спецслужбы еще в 2014 направили мощный ресурс для недопущения выхода Украины из орбиты влияния Кремля. Все яснее становится то, что соответствующая масштабная операция осуществлялась спецслужбами РФ в Украине задолго до открытого вооруженного нападения на нашу страну в 2014 году», - заявили в Службе.

О враждебной настроенности спецслужб РФ в Украину 9 декабря 2018 откровенно заявил глава внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в своем интервью телеканалу «Россия 1».

«СВРУ вместе со своими партнерами по Евроатлантическому разведывательному сообществу и в дальнейшем продолжит активную работу, направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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