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На странице Президента Украины Петра Порошенко в Facebook проводится неформальный опрос относительно равнозначности провозглашения независимости Украинского государства в 1991 году и получение Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

«Томос 2018 = провозглашение Независимости 1991. Согласны?» - говорится на  опубликованной картинке.

Пользователям предлагается поставить в комментариях к посту цифру «1», если они согласны с утверждением, или «2» в случае несогласия.

По состоянию на 15:00 публикация набрала почти 2 тысячи лайков.
ForUm

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