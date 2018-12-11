На странице Президента Украины Петра Порошенко в Facebook проводится неформальный опрос относительно равнозначности провозглашения независимости Украинского государства в 1991 году и получение Томоса о предоставлении Украинской православной церкви статуса автокефальной.

«Томос 2018 = провозглашение Независимости 1991. Согласны?» - говорится на опубликованной картинке.

Пользователям предлагается поставить в комментариях к посту цифру «1», если они согласны с утверждением, или «2» в случае несогласия.

По состоянию на 15:00 публикация набрала почти 2 тысячи лайков.