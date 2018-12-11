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Сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, пересылаемой в предновогодний и рождественский период, сообщает пресс-служба Укрпочты.

«В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хендлинг компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены», - отмечается в сообщении.

За более подробной информацией о месте пребывания гражданам рекомендуют  обращаться в контакт-центр Укрпочты 0800 300 545 или через официальную страницу Укрпочты в Facebook.

Напоминаем, что для осуществления экспресс-доставки товаров из 5 крупнейших городов Украины можно воспользоваться общим решением компаний «Укрпочта» и DHL Express.

 
ForUm

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