Выполнение экономических мер, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном после масштабных протестов «желтых жилетов», обойдется государству в 8-10 млрд евро.

Об этом заявил госсекретарь Франции Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику правительства, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

«Это от 8 до 10 миллиардов евро, мы находимся в процессе уточнения, чтобы понять, как мы будем финансировать намеченные меры», - сказал Дюссо.

Он добавил, что во вторник премьер-министр уточнит условия и список необходимых действий. «Роль президента Республики в том, чтобы определить курс, а уже осуществлять его будет правительство», - добавил Дюссо.

Напомним, Макрон в понедельник вечером в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.

Он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличена минимальная заработная плата, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Ранее французское правительство решило не закладывать в бюджет на следующий год повышение акцизов на топливо, планы по которому вызвали в стране массовые и насильственные протесты.