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В Луганской области в результате обстрела боевиками поврежден магистральный водопровод, что привело к прекращению подачи воды в город Золотое и на оккупированные территории. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Террористы сами отрезали себе водоснабжения. Сегодня в результате обстрела г. Золотое поврежден магистральный водопровод диаметром 1200 мм, что привело к утечке воды в объеме более 2000 м. куб/час. Город Золотое остался без водоснабжения, с. Екатериновка - без электроснабжения. Также прекращена подача воды на оккупированные территории», – написал он.

По словам Клименко, на место аварии выехали ремонтные бригады, принимаются все необходимые меры по нормализации ситуации.

«Несмотря на приведение в полную боевую готовность, наши войска стараются не реагировать на провокации и не дать врагу шанс развязать полномасштабные боевые действия», – подчеркнул он.
ForUm

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