Украина заняла 18 место в рейтинге Climate Change Performance Index 2019, который обнародовали 10 декабря немецкие организаци NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network, сообщает Радио Свобода.

По заключению исследователей, Украина с оценкой в ​​60 баллов заняла первое место в группе «желтого спектра» - стран со средним уровнем успешности в противодействии изменениям климата. В прошлом году - в рейтинге Climate Change Performance Index 2018 - Украина была на 20 месте.

Оценка страны (максимальная - 100) состоит из объема выбросов парниковых газов, уровня развития возобновляемой энергетики, уровня потребления электроэнергии, общих запасов первичной энергии и общей внешней и внутренней политики в сфере противодействия изменениям климата.

В разделе, который касается Украины, авторы исследования указывают на то, что ее относительно высокая общая оценка связана с хорошим показателем энергоэффективности и невысоким количеством выбросов парниковых газов. Впрочем, это объясняют скорее экономическими сложностями, чем сознательным подходом.

«Эксперты отмечают, что высокий общий рейтинговый балл является скорее результатом экономического кризиса в результате конфликта на Донбассе, чем эффективной климатической политики. Они критикуют недостаток амбициозности в национальной климатической политике. Это также сказывается на очень низкой оценке национальной климатической оценки и того, как темпы снижения выбросов и развитие энергетики из возобновляемых источников к 2030 году соответствуют задаче не допустить повышения температуры Земли на 2 градуса по Цельсию», - говорится в отчете.

Четвертое место - в рейтинге занимает Швеция, которая получила 76,28 баллов, последнее, 60-е - Саудовская Аравия, у нее 8,82 балла. Первые три места в рейтинге пустые. Как объясняют исследователи, ни одна страна не делает достаточно, чтобы занять первое, второе или третье место.

«Ни одна страна не прилагает достаточных усилий для противодействия опасным изменениям климата», - говорится в отчете.

Напомним, концентрация углекислого газа в атмосфере Земли обновила рекорд, достигнув 405,5 миллионных долей по объему в 2017 году - до нынешнего времени такой она была только 3-5 миллионов лет назад.