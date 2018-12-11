Вчера, 10 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил неподалеку Новоалександровки на попаснянском направлении и в районе населенного пункта Пески, что на донецком направлении.

Из минометов калибра 82 мм враг совершил обстрел позиций Объединенных сил в районе хутора Вольного на попаснянском направлении и Зайцево на горловском направлении, шахты Бутовка и Песок на донецком направлении.

Также российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Новозвановка на попаснянском направлении, Марьинка, Березовое, Невельское на донецком направлении и Чермалык на мариупольском направлении.

В частности, в районе населенного пункта Опытное, что на донецком направлении была зафиксирована работа вражеского снайпера.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

В ходе боевых действий 10 декабря ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

За текущие сутки враг провел один обстрел населенного пункта Пески на донецком направлении. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение 10 декабря 1 оккупант был уничтожен, а еще 3 - получили ранения.