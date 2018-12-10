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Министерство здравоохранения заявляет о захвате Одесского национального медицинского университета. Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«МОЗ Украины стало известно о захвате Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ). 10 декабря около 8:00 неизвестные лица силой захватили здание заведения и не пускают работников на рабочие места», - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что лица, которые захватили университет, увольняют работников, передавая приказы через входную дверь университета, и уничтожают официальную документацию.

«Здание университета охраняют сторонники экс-ректора Валерия Запорожана, что делает невозможным доступ в заведение. Об этом сообщил признанный МОЗ Украины и.о. ректора ОНМедУ Константин Аймедов», - подчеркнули в министерстве.

Минздрав считает недопустимыми такие действия лиц, действующих практически в интересах экс-ректора, и призывает работников не выполнять незаконные приказы и распоряжения.

«Также Минздрав Украины связывает эти события с тем, что именно сегодня комиссия Министерства юстиции рассматривает жалобу МОН Украины по поводу незаконной регистрации Юрия Сухина руководителем ОНМедУ», - сказано в заявлении.

Как сообщал ForUm, 17 июля и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета Валерия Запорожаназа нарушение устава и условий контракта. Новоназначенный руководитель Одесского медуниверситета Константин Аймедов 20 июля приступил к исполнению обязанностей вопреки противодействию группы представителей окружения экс-ректора Запорожана. Вместо этого суд возобновил Запорожана в должности. Также суд остановил действие приказа Минздрава о назначении Аймедова и.о. ректора.

6 сентября Государственная аудиторская служба Украины обнародовала результаты ревизии финансово-хозяйственной деятельности Одесского национального медицинского университета, в которых говорится, что на протяжении последних трех лет в вузе совершено нарушений объему 27 млн гривен.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Национальный медицинский университет Богомольца и Одесский национальный медицинский университеты -  самые коррумпированные среди медицинских вузов Украины.
ForUm

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