также в разделеМир
Суд ЕС: Британия может отменить Brexit 12
В Конгрессе США заговорили об импичменте Трампа 14
КС в пятый раз отстранил Додона с должности президента Молдовы 34
В РФ трагически погибла известная 15-летняя спортсменка 146
Блок Пашиняна победил на выборах в Армении 24
Во Франции изучают причастность РФ к акциям «желтых жилетов» 152
Протесты во Франции: задержаны более тысячи человек 26
Санкции в деле: Филиппины отказались покупать российские вертолеты 74
Дело Скрипалей: РФ заподозрили еще в 2 убийствах в Британии 42
«Мисс мира-2018» стала модель из Мексики 64
В Париже ранены около 30 человек 35
В ходе протестов во Франции задержаны около 700 человек, есть раненые 32
В Брюсселе полиция разогнала протест «желтых жилетов» 32
Мэй одобрила «черный список» российских бизнесменов 42
Париж: Количество задержанных приближается к полутысяче 25
В РФ соратника Лимонова осудили за контрабанду оружия из «ДНР» 43
В Париже акция «желтых жилетов»: задержаны более 320 человек 48
NASA обнародовало звук марсианского ветра 231

Сообщения о возможном вмешательстве России в дела Франции на фоне беспорядков в Париже являются клеветой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ни чем иным, как клеветой», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил он.

Журналисты попросили прокомментировать сообщения о том, что Франция начала расследование о возможной причастности РФ к массовым протестам в Париже. Между тем Песков уточнил: «Я бы вас поправил: не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений - о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши «друзья» стали сюда укладывать».

Напомним, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований – начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат «Назад! Назад!» на русском языке, после чего они начинают отступать.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
14
Теги