Сообщения о возможном вмешательстве России в дела Франции на фоне беспорядков в Париже являются клеветой, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие-либо утверждения о возможной причастности РФ являются ни чем иным, как клеветой», - приводит слова Пескова Интерфакс.

Он подчеркнул, что события в Париже являются «исключительно внутренним делом Франции». «Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», - заявил он.

Журналисты попросили прокомментировать сообщения о том, что Франция начала расследование о возможной причастности РФ к массовым протестам в Париже. Между тем Песков уточнил: «Я бы вас поправил: не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений - о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши «друзья» стали сюда укладывать».

Напомним, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований – начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат «Назад! Назад!» на русском языке, после чего они начинают отступать.