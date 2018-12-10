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В Словении на Помурской трассе в направлении Венгрии произошло ДТП с участием двух микроавтобусов с украинской регистрацией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на словенское издание Delo.

Инцидент произошел утром в воскресенье. У микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter лопнула шина, и он съехал в сторону. Меньше чем через минуту после этого в него врезался другой микроавтобус с украинской регистрацией.

В результате столкновения первый микроавтобус вылетел в кювет, а второй перевернулся.

В результате аварии погибла 63-летняя гражданка Украины. Еще три человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу, угрозы для их жизни нет.

Следователи изучают обстоятельства аварии.
ForUm

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