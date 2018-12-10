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На улице Борщаговской в Киеве возле общежития на территории Киевского политехнического института между двумя компаниями возникла ссора, которая переросла в драку с применением газовых баллончиков и стрельбой, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В результате происшествия телесные повреждения получили два человека.

На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи «скорой».

На месте происшествия правоохранители установили, что между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх.

В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места работники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.

В настоящее время правоохранители установили всех участников конфликта, которые будут предоставлять объяснения в управлении полиции.

Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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