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Двух сотрудников Министерства здравоохранения Украины вызвали на допросы 12 декабря по делу о поставках препарата «Анакинра» для лечения детей с редкими формами первичных иммунодефицитов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, впервые в истории эти лекарства закуплены централизовано за государственные средства, а затем доступны пациентам бесплатно.

В октябре препарат доставлен в Украину, передан на хранение государственному предприятию «Укрвакцина», откуда вся партия препаратов (952 дозы) в течение недели была распределена и доставлена ​​в Ивано-Франковскую и Полтавскую области для пациентов, которые, согласно данным департаментов здравоохранения этих областей, в них нуждаются. В ноябре полиция Киева начало уголовное производство по поставке этого препарата. Согласно закону, министерство предоставило доступ ко всем необходимым для проведения досудебного расследования документов. Изъятие документов состоялось у государственных предприятий, а также у получателей на региональном уровне.

«Минздрав обеспокоен тем, что это уголовное производство может ограничить доступ пациентов к жизненно необходимому им лечению после изъятия уже доставленных препаратов. Также фактически под угрозой закупка этого препарата в будущем. Препятствование в доступе пациентам к этому лечению грозит их здоровью и жизни», - подчеркнули в ведомстве.

Свою обеспокоенность относительно возможного лишения доступа детей с редкими заболеваниями к определенным лекарственным средствам выразили и в Программе развития ООН (UNDP Ukraine / ПРООН в Украине).

«Ранее родители маленьких пациентов были вынуждены покупать препарат за границей, ведь купить его в Украине невозможно. В связи с небольшим количеством пациентов производитель-монополист до сих пор не заинтересован в регистрации и выходе на украинский рынок. Привлечение международных организаций помогло осуществить закупку на международном рынке и обеспечить пациентов, нуждающихся именно этих лекарств», -  резюмировали в Минздраве.

 
ForUm

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