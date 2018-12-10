Блок «Мой шаг» исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна с огромным отрывом победил на внеочередных парламентских выборах в стране. Об этом сообщает ЦИК Армении после обработки 100% бюллетеней со всех 2010 избирательных участков.

Блок Пашиняна «Мой шаг» набирает 70,43% голосов избирателей, передает 112 Украина.

Второе место у партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна – 8,27% голосов.

Третьей идет «Просвещенная Армения» – 6,37%.

Поскольку проходной барьер для партий составляет 5%, а для блоков 7%, в парламент Армении – Национальное собрание, состоящее из 105 депутатов, проходит три политических силы.

Не будет представлена в новом парламенте бывшая партия власти – Республиканская партия Армении, у нее – 4,7%.

Явка на выборах в Национальное собрание Армении составила 48,63%.

Недавно в Армении была проведена конституционная реформа, в результате чего страна перешла к парламентской форме правления. Теперь депутаты избирают и президента, и премьер-министра. Полномочия главы государства существенно урезали, а всю полноту власти сконцентрировал в своих руках глава правительства.

Напомним, в апреле 2018 года в Армении начались массовые демонстрации против назначения премьер-министром Сержа Саргсяна, который был президентом с 2008 года. Под давлением улицы 23 апреля Саргсян ушел в отставку, а в мае премьер-министром избрали Никола Пашиняна.

Спустя полгода – 16 октября 2018 года Никол Пашинян ушел в отставку с поста председателя правительства. Сделал он это после того, как лидеры парламентских партий пообещали, что не станут выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра. По Конституции Армении, если в течение 14 дней парламент не выберет главу правительства, он должен быть распущен. Поскольку этого не случилось, так и произошло.