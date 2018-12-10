В Одессе трагически погиб известный ученый-химик, профессор Александр Захария, сообщает Думская.

«Трагически погиб Александр Захария — ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек, — написал коллега ученого Владимир Геник. — Виделись с ним позавчера был, как всегда жизнерадостным, рассказывал о планах на будущее. Прощай, дорогой друг-профессор».

По предварительной версии, в пятницу вечером Александра Захария сбил автомобиль возле его дома на Маразлиевской. В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.

Александр Захария — кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.