Международный валютный фонд рассмотрит продолжение сотрудничества с Украиной 18 декабря.

Об этом свидетельствуют данные МВФ, передают Українські Новини.

Заседание совета директоров МВФ по вопросу сотрудничества с Украиной в рамках программы финансирования stand-by (SBA) вместо EFF (программа расширенного финансирования) назначено на 18 декабря.

5 декабря Кабинет Министров утвердил проекты письма о намерениях и меморандума по сотрудничеству с Международным валютным фондом по программе stand by.

Как сообщалось, МВФ может предоставить Украине новую программу stand by в размере 3,9 млрд долларов сроком на 14 месяцев.

Ожидается, что сумма первого транша составит 1,5 млрд долларов.

Предварительными условиями для заключения программы были повышения цен на газ для населения и принятие бюджета на 2019.

МВФ ожидает, что Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердит новые тарифы на тепло и горячую воду в Украине.