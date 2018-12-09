В Киеве в воскресенье, 9 декабря, произошло три ДТП с участием автомобилей патрульной полиции, сообщает dtp.kiev.ua.

Так, первая авария произошла ночью на проспекте Лобановского.

Водитель полицейского автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на полном ходу влетел в пустой троллейбус 42-го маршрута, который ехал в депо.

«В результате сильного удара передняя часть патрульного автомобиля полностью смята, слетела мигалка. Полицейские, находившиеся в автомобиле, чудом не получили тяжелых травм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных причин ДТП является гололед.

Спустя час-полтора произошло ДТП на улице Старобориспольской.

«Там по неизвестным причинам столкнулись патрульные автомобили Hyundai Sonata и Toyota Prius. На узкой районной улице произошло касательное лобовое столкновение», - пишет издание.

Патрульные полицейские не получили в ДТП серьезных травм. У автомобилей существенные механические повреждения передних частей слева. У обоих авто вырвало колеса.

Еще одно ДТП с полицейским Toyota Prius в Киеве произошло на Большой Васильковской.

«Mercedes повернул налево с правых рядов, подрезал Toyota Prius патрульной полиции, водитель выкрутил руль и вылетел в ограждение кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги. Mercedes уехал с места, но через 10 минут был остановлен и возвращен», - говорится в сообщении.