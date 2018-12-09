Детективы, которые возглавляют расследование отравления экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, подозревают РФ в причастности к еще 2 убийствам на территории Британии.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Times.

«Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом в Скотланд-Ярде (SO15), которые расследуют отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, считают, что сотрудники ГРУ РФ приезжали в Британию в то время, когда происходили «подозрительные» смерти», - говорится в материале.

Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который умер в 2012 году во время утренней пробежки у своего дома в пригороде Лондона, ему было тогда 44 года.

«Сначала полиция сообщила об инфаркте. Но через 2 года после его смерти компания, в которой Перепеличний застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в желудке бизнесмена обнаружили ядовитое вещество, которое содержится в редком китайском растении Гельземиум (Gelsemium Elegans). Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией», - пишет издание.

Отмечается, что Перепеличный помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.

Второй случай – смерть бизнесмена Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона. Скотт Янг был партнером российского олигарха Бориса Березовского.

Как пишет The Times, дела по этих двух убийствах переведут в категорию «подозрительных», когда начнется новый опрос свидетелей.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.