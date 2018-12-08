Президент Петр Порошенко подпишет принятый Верховной Радой закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией в понедельник, 10 декабря. Об этом он заявил во время участия в торжественном собрании по случаю 150-летия общества «Просвита» в ходе рабочей поездки во Львовскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Конечно, есть определенный символизм в прекращении, наконец, действия Договора о так называемой дружбе с Россией. Соответствующий закон я внес в Верховную Раду, он позавчера был проголосован и в понедельник мною будет подписан. Это историческое событие. Равно как и выход из СНГ», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства также напомнил, что за последние годы в Украине проведена декоммунизация с массовым «ленинопадом» и запретом коммунистической партии, которая виновна в Голодоморе, Большом терроре, денационализации и многих других преступлениях.

Он также заявил, что подпишет закон, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке присвоен статус участников боевых действий.

«Несколько лет назад, по моей инициативе, наконец, на государственном уровне мы признали армию УНР и УПА участниками национально-освободительной борьбы. А буквально позавчера Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому борцам за независимость Украины в XX веке присвоен официальный, государственный статус участников боевых действий - на уровне с теми героями, которые сейчас защищают страну от российской агрессии», - отметил Президент, добавив, что еще четыре года назад сложно было представить себе, что это может быть сделано так быстро.

«Поэтому вы понимаете, что за мной дело не станет, и я этот закон подпишу, как только он поступит ко мне из парламента. Немедленно», - заверил Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 6 декабря Верховная Рада приняла Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» с 1 апреля 2019 года.

7 декабря закон был передан на подпись Президенту.

6 декабря Верховная Рада расширила перечень борцов за независимость Украины в XX веке.