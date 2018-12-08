В Днипре в пятницу, 7 декабря, около трех десятков неизвестных в масках блокировали вход в здание, где должна была состояться конференция Совета адвокатов Днепропетровской области. В этом здании также расположен офис партии «Укроп», офисы редакции газеты, телеканала, общественных организаций, государственные учреждения, сообщает Радио Свобода.

По информации свидетелей, неизвестные ворвались в зал заседания на третьем этаже здания, применили, по предварительным данным, слезоточивый газ и дымовые шашки, били окна. Кроме того, произошла драка между двумя группами. Некоторые из участников беспорядков были одеты в камуфляж.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Поступило сообщение, что произошла утечка неизвестной опасного вещества. По вызову были направлены спасатели. Граждане, которые находились в здании, от эвакуации отказались. Осуществлено проветривание помещения, открыты входные двери и окна, велось дежурство на месте происшествия», - сообщили в областном управлении ГосЧС.

В зале здания должна была начаться конференция адвокатов Днепропетровской области, на которой планировали поднимать вопрос об избрании нового руководства. Совет адвокатов области связывает инцидент именно с этим мероприятием.

Члены совета опубликовали видео инцидента в Facebook.

По информации совета, неизвестные имели целью сорвать их конференцию.

Часть адвокатов заявляет, что проведение конференции было незаконным, ведь на собрании не было кворума, а о месте проведения было изменено утром в пятницу 7 декабря.

После инцидента здание обследовали спасатели и полиция, взрывоопасных предметов не обнаружили.