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Как минимум шесть человек погибли в ночь на субботу в результате давки на рэп-концерте в ночном клубе в городе Анкона на восточном побережье Италии, десятки пострадали. По данным спасателей, причиной давки мог стать распыленный в зале газовый баллончик, передает ВВС.

Итальянская газета Reppublica сообщает, что погибли пятеро подростков – двое юношей и три девушки, а также женщина, пришедшая на концерт с дочерью.

Издание утверждает, что всего могли пострадать более ста человек, состояние 12 из них оценивается как крайне тяжелое. Итальянское информационное агентство ANSA тоже сообщает о 12 пострадавших в крайне тяжелом состоянии, но не приводит данных об общем количестве раненых.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Местные спасатели в Twitter подтверждают, что пострадавших десятки, но ни точного количества, ни информации об их состоянии не приводят.

По свидетельствам очевидцев, с которыми поговорила газета Reppublica, давка в клубе Lanterna Azurra началась примерно в час ночи по местному времени. В клубе было около тысячи человек, ждавших выступления популярного итальянского рэпера Sphere Ebbasta.

«Мы танцевали, ждали, когда выйдет Sphere Ebbasta, а потом почувствовали резкий запах. Мы побежали к пожарному выходу, но он оказался закрыт. Охрана велела нам возвращаться в зал», - цитирует издание слова одного из пострадавших.

На место происшествия прибыли спасатели из соседних городов. Всех пострадавших доставили в больницы.
ForUm

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