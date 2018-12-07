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Сегодня украинский консул посетил четырех военнопленных моряков – Дениса Гриценко, Романа Мокряка, Юрия Безъязычного и Богдана Головаша – в СИЗО «Лефортово», и еще троих ночью – в СИЗО «Матросская тишина». Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«В частности, когда консул поинтересовался у Дениса Гриценко его делами, он, как настоящий капитан, в ответ спросил – «Как чувствуют себя раненые ребята?». Все передавали родным, чтобы те не волновались», - написала она в  Facebook.

По словам омбудсмена, уже есть договоренности относительно возможности телефонных разговоров моряков с родственниками. Также пленным перечислили финансовую помощь в размере 74 доллара на человека. Состояние здоровья бойцов, по словам консула, - удовлетворительное.

Украинский консул рассказал, что уже составлен график посещения им других моряков в «Лефортово». Так, на понедельник запланировано посещение шести моряков. Во вторник, 11 декабря, консул посетит еще шесть военнопленных, и в среду, 12 декабря, - остальные пять моряков.

Он также отметил, что сегодня ночью посетил трех раненых бойцов в СИЗО «Матросская тишина». По его словам, их состояние здоровья удовлетворительное. Ребята получили осколочные ранения, ни у кого ампутаций нет, - кости и суставы цели.

Напомним, ранее советник командующего ВМС Виктория Христенко рассказала, что одному из раненых ампутировали пальцы на руке.
 
ForUm

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