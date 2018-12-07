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Сотрудники Виноградовского отделения полиции проводят следствие по факту умышленного наезда автомобилем Mitsubishi Lancer на пятерых местных жителей.

В результате удара 34-летняя сестра водителя погибла, остальные четверо получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба полиции Закарпатья.

Как выяснили полицейские, 35-летний житель города Виноградов, двигаясь по улице Космонавтов в районном центре, на почве неприязненных отношений умышленно совершил наезд автомобилем на свою 34-летнюю родную сестру. Рядом с женщиной на улице находилось еще четверо местных жителей – сожитель потерпевшей и соседи. Все виноградовцы в результате столкновения с машиной получили телесные повреждения средней и легкой степеней тяжести. Женщина от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы.

По факту умышленного убийства (часть 1 статьи 115) и нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее пострадавшим телесные повреждения (часть 1 статьи 286) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят расследование.

В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. После внесения указанной суммы виноградовец отпущен из-под стражи по месту своего проживания. По делу ведется следствие.
ForUm

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