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Суммарная стоимость полностью укомплектованной главной новогодней елки страны составляет 2 миллиона 700 тыс. гривен. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает УНН.

«Для создания собственно самой елки были взяты 400 веток стоимостью 50 гривен (вместе 20 000 грн), 200 веток стоимостью 90 гривен (18 000 грн) и 100 веток стоимостью 30 гривен (3000 грн), таким образом общая стоимость не украшенной елки составляет 41 000 гривен. Но полностью собранное и укомплектовано праздничное дерево обойдется в 2,7 миллиона гривен», - сообщил он. 

Также было отмечено, что процесс создания елки имеет два этапа: закрепление на железном каркасе основных ветвей, а также следующее дополнение другими веточками для создания пышности и объемности. 

Напомним, 6 декабря на Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны.
ForUm

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