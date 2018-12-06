На Софийской площади в Киеве начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. Об этом сообщает Радио Свобода.

Иллюминацию на дереве должны включить 19 декабря в 19:00. Высота елки должна составлять 25 метров.

Организаторы отмечали, что вокруг нее, кроме световой конструкции, появится экран длиной 50 метров, который будет «излучать северное сияние», на нем киевляне и гости города смогут написать праздничные поздравления.

Ее должны украсить более 1,5 тысячи игрушек и более трех километров гирлянд.