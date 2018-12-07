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Республика Молдова передала Украине председательство в Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран ГУАМ, которое состоялось на полях заседания Министерского совета ОБСЕ в Милане, сообщает Укринформ.

«Убежден, что традиция, которая существует в рамках ГУАМ, работать на основе консенсуса даст возможность государствам-членам Организации продолжить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, как на региональном, так и на международном уровне», - заявил глава МИД Молдовы Тудор Ульяновский.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства пожелал успеха своим украинским коллегам, выразив надежду, что организация продолжит курс на углубление экономического и гуманитарного сотрудничества в интересах народов этих государств.

Участники заседания приветствовали состоявшуюся в Милане первую встречу в формате «ГУАМ+Канада».

 
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