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Попытки разбавить природный газ могут привести к катастрофе, а чайники на плитах украинцев греются дольше по другим причинам, заявляет «НАК Нафтогаз».

В Twitter компании опубликован ответ на вопросы граждан по поводу изменения цвета газа и длительности приготовления еды.

 


 

 

«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», - заявили в НАК.

В компании объяснили, что украинцы получают газ из той же трубы, что и европейцы.

Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям.

Так, конфорка может гореть неправильно из-за загрязненности газовой плиты, недостаточного количества кислорода в помещении или низкого давления в сети, которое контролируется облгазами.
ForUm

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