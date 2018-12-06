Попытки разбавить природный газ могут привести к катастрофе, а чайники на плитах украинцев греются дольше по другим причинам, заявляет «НАК Нафтогаз».

В Twitter компании опубликован ответ на вопросы граждан по поводу изменения цвета газа и длительности приготовления еды.

Відповідаємо на найпоширеніші запитання:

Чи "бодяжать" газ?

Чому конфорка горить неправильно, колір газу не блакитний, а чайник довше закипає? pic.twitter.com/BIaYGl8Pzy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 6 декабря 2018 г.





«Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе», - заявили в НАК.

В компании объяснили, что украинцы получают газ из той же трубы, что и европейцы.

Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям.

Так, конфорка может гореть неправильно из-за загрязненности газовой плиты, недостаточного количества кислорода в помещении или низкого давления в сети, которое контролируется облгазами.