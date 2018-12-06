Киевские правоохранители установили псевдоминера Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Святошинского управления полиции от мужчины поступило сообщение о том, что заминировано административное здание парламента. Также заявитель добавил, что находится на бульваре Кольцова.

Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог.

Правоохранители тщательно осмотрели объект. В результате проверки никаких взрывоопасных веществ и предметов не обнаружено.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

