Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в День Вооруженных сил Украины приняли участие в торжественном ритуале в память погибших украинских воинов в Зале памяти на территории Министерства обороны Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В этот дней 6 декабря погибли солдат Юрий Марценюк и старший прапорщик Анатолий Дегтярь.

Глава государства с супругой возложили букеты цветов у Памятного колокола и почтили память погибших воинов. К Памятному колоколу и стеле, в которую вмонтированы осколки снарядов, также была установлена корзина цветов от Президента Украины.

Военнослужащий отряда почетного караула сделал два удара в Поминальный звон. В Зале памяти в Книге памяти также была перевернута страница на дату 6 декабря, где указаны имена погибших в этот день военнослужащих ВСУ.

В Зале памяти Глава государства с супругой также возложили букеты цветов перед Книгой памяти. Вместе с ними цветы возложила жена одного из погибших в этот день героев Нина Марценюк.

Президентская чета также приняла участие в молитвенном мероприятии за упокой погибших украинских воинов. Службу отправил военный капеллан отец Тарас Мельник.

Зал памяти – это первый и единственный большой мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли в течение 1992-2018 годов. Также в Зале памяти размещена Книга памяти с именами погибших.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Вооруженных сил.