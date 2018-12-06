также в разделеОбщество
ЦИК и МВД впервые заключили меморандум о сотрудничестве 7
Небоженко: Сегодня Медведчук выполняет в Украине роль тайного вице-президента 12
Задержанный в Крыму адвокат защищает украинских моряков 18
Украинских десантников перебросили на наиболее опасные участки границы 121
Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на задержанных РФ моряков 99
Президент наградил военных по случаю Дня ВСУ 18
На Ривенской АЭС учатся вывозить использованное топливо без участия РФ 82
УАПЦ не будет выдвигать своего кандидата на главу новой церкви 41
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов, ранив одного военного 12
Украина отмечает день Вооруженных сил 27
«Укрзализныця» запускает маршрут из Киева во Вроцлав 32
Москва пообещала допустить консулов к украинским морякам 16
Филарет не будет претендовать на пост предстоятеля единой поместной церкви 38
5 декабря. Картина дня 36
Одесситку на Tesla оштрафовали за пьяное вождение 48
Вышел первый тизер украинского экшена «Захар Беркут» 38
Украинцы спасли миротворца ООН, который 16 суток выживал в джунглях 39
Музейщики провели ревизию в Почаевской лавре 35

Президент Петр Порошенко вместе с супругой Мариной в День Вооруженных сил Украины приняли участие в торжественном ритуале в память погибших украинских воинов в Зале памяти на территории Министерства обороны Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

В этот дней 6 декабря погибли солдат Юрий Марценюк и старший прапорщик Анатолий Дегтярь.

Глава государства с супругой возложили букеты цветов у Памятного колокола и почтили память погибших воинов. К Памятному колоколу и стеле, в которую вмонтированы осколки снарядов, также была установлена корзина цветов от Президента Украины.

Военнослужащий отряда почетного караула сделал два удара в Поминальный звон. В Зале памяти в Книге памяти также была перевернута страница на дату 6 декабря, где указаны имена погибших в этот день военнослужащих ВСУ.

В Зале памяти Глава государства с супругой также возложили букеты цветов перед Книгой памяти. Вместе с ними цветы возложила жена одного из погибших в этот день героев Нина Марценюк.

Президентская чета также приняла участие в молитвенном мероприятии за упокой погибших украинских воинов. Службу отправил военный капеллан отец Тарас Мельник.

Зал памяти – это первый и единственный большой мемориальный проект в Украине за годы вооруженного противостояния российской агрессии. На стенах Зала памяти помещены таблички с фамилиями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли в течение 1992-2018 годов. Также в Зале памяти размещена Книга памяти с именами погибших.

Напомним, сегодня в Украине отмечается День Вооруженных сил.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
15
Теги