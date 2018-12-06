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В Черкассах водитель маршрутки насмерть сбил пешехода, сообщает пресс-служба Нацполиции.

ДТП произошло в среду, 5 декабря, около 11:00.

Водитель маршрутного автобуса, двигаясь задним ходом, на территории остановки совершил наезд на пешехода, жителя города Черкассы. В результате данного ДТП пострадавший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался во время оказания медицинской помощи.

Водителя автобуса задержали. По данному факту следственным управлением Главного управления Национальной полиции Украины в Черкасской области открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
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