Во время торжественных мероприятий по случаю 27-й годовщины создания Вооруженных сил Украины Президент Петр Порошенко вручил высокие государственные награды военнослужащим ВСУ, которые проявили мужество и отвагу в защите независимости и территориальной целостности Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Я горжусь тем, что имею честь в этот праздничный день, от имени руководства и всего украинского народа выразить слова искренней благодарности всем военнослужащим за ваши героизм и мужество, самопожертвование и доблесть, а также выполнить почетную миссию – вручить нашим героям государственные награды», - сказал Президент.

За личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени командир механизированного батальона 24 отдельной механизированной бригады оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ подполковник Роман Коренюк.

Подполковник Коренюк принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. В период 11-12 февраля 2015 во время проведения операции по удержанию населенного пункта Лутугино Донецкой области под его руководством была успешно выполнена боевая задача: организовано успешное занятие личным составом 4 механизированной роты заданного рубежа. Однако в результате массированного артиллерийского обстрела с определенных рубежей был выведен личный состав для сохранения вооружения и военной техники и боевой готовности подразделения. Во время обстрела вблизи населенного пункта Дебальцево Донецкой области подполковник Коренюк получил ранения.

Также в период 22-24 декабря 2016 находясь на позициях вблизи населенного пункта Попасная под непосредственным руководством офицера подразделения батальона совершили тактическое улучшение положения войск, продвинувшись на 1,5-3 км вглубь по фронту. При этом не понеся никаких потерь.

В мае 2018 военнослужащие 1 механизированного батальона под его руководством зашли в «серую зону» и взяли под контроль населенный пункт Ленинское, который удерживают по настоящее время. В августе 2018 взят под контроль населенный пункт Шумы Донецкой области.

Среди награжденных орденом «За мужество» III степени офицер отдела боевой подготовки управления подготовки оперативного командования «Север» Сухопутных войск ВСУ майор Алексей Лисиченко.

В период 2014-2017 принимал участие в антитеррористической операции. Командир танковой роты 1 отдельной танковой бригады майор Лисиченко непосредственно участвовал в обороне Донецкого аэропорта, неоднократно участвовал в танковых сражениях на территории донецкого аэропорта. Выполнял задачи по сопровождению колонн в аэропорт лично, эвакуировал личный состав и подбитую технику с поля боя.

18 ноября 2014 лично организовал эвакуацию и выход с поля боя экипажей и техники, поврежденной в результате попадания снаряда. Вследствие разрыва снаряда Алексей Лисиченко получил минно-взрывную травму. 23 ноября 2014 при обороне Донецкого аэропорта в селе Пески Донецкой области в результате разрыва снаряда получил осколочные ранения.