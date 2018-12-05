Сегодня, 5 декабря, в Одессе проведена церемония присвоения названий четырем новопостроенным для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины малым бронированным артиллерийским катерам, сообщает пресс-центр ВМС.

Учитывая ходатайство территориальных общин, катера проекта 58155 получили именные названия «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь».

В мероприятии приняли участие представители командования ВМС Украины, органов государственной и местной власти, городские головы населенных пунктов, названия которых получили катера, правление ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском», ветераны, волонтеры, общественность. После этого катера вышли в море для проведения тактических учений, к которому привлекались 6 малых бронированных артиллерийских катеров, в том числе 4 новопостроенных, а также 2 вертолета морской авиации. Управление действиями сил осуществлялось с фрегата «Гетман Сагайдачный».

«Катера в ходе обучения отрабатывали задачи по охране и обороне прибрежной зоны, портов и коммуникаций, в составе тактической группы. В ходе обучения применялись средства поражения и средства маскировки. По завершению государственных испытаний корабли будут введены в боевой состав ВМС», - отметил командующий ВМС ВС вице-адмирал Игорь Воронченко.