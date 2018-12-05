также в разделеОбщество
В «Укркосмосе» разворовали канадский кредит, сорвав запуск спутника 13
В ГПСУ объяснили, почему не пропустили российских журналисток 14
СБУ разоблачила сеть нанятых РФ провокаторов, сеявших панику в соцсетях 12
СБУ допросила священников УПЦ МП по делу о госизмене 23
В Украине вводится новый вид социальной помощи 27
Украинские морпехи испытывают новые десантно-штурмовые катера «Кентавр» 16
Перестрелка в Мукачево: Представителю «Правого сектора» грозит пожизненное 17
Марчук: РФ не воспринимает предложения по обмену пленных украинцев 17
Мэр Днипра заявил о выходе из «УКРОПа» 33
Савченко объявила сухую голодовку 49
В Украине число районов планируют сократить до 100 72
Турчинов: Испытания ракет доказали, что Украина способна защитить морские рубежи 32
Скончался известный украинский актер театра и кино Рушковский 38
В Украине успешно испытали противокорабельную крылатую ракету 48
УПЦ МП отказалась участвовать в объединительном соборе 84
Порошенко: Мы не дадим Кремлю разжечь межрелигиозный конфликт 52
В РФ заявили об угрозе провокаций с химоружием на Донбассе 333
СБУ нашла в помещениях УПЦ МП материалы, разжигающие религиозную рознь 80

Сегодня, 5 декабря, в Одессе проведена церемония присвоения названий четырем новопостроенным для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины малым бронированным артиллерийским катерам, сообщает пресс-центр ВМС.

Учитывая ходатайство территориальных общин, катера проекта 58155 получили именные названия «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь».

В мероприятии приняли участие представители командования ВМС Украины, органов государственной и местной власти, городские головы населенных пунктов, названия которых получили катера, правление ПАО «Завод «Кузница на Рыбальском», ветераны, волонтеры, общественность. После этого катера вышли в море для проведения тактических учений, к которому привлекались 6 малых бронированных артиллерийских катеров, в том числе 4 новопостроенных, а также 2 вертолета морской авиации. Управление действиями сил осуществлялось с фрегата «Гетман Сагайдачный».

«Катера в ходе обучения отрабатывали задачи по охране и обороне прибрежной зоны, портов и коммуникаций, в составе тактической группы. В ходе обучения применялись средства поражения и средства маскировки. По завершению государственных испытаний корабли будут введены в боевой состав ВМС», - отметил командующий ВМС ВС вице-адмирал Игорь Воронченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги